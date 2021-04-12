В Ростовской области рассказали о ходе реализации программы маткапитала
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
С 15 апреля 2020 года оформление маткапитала организовано в беззаявительном порядке. Прежний порядок подачи заявлений сохраняется для семей с приёмными детьми.
За год в регионе в проактивном режиме оформлено 20 тыс. сертификатов.
Ранее глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в беседе с НТВ рассказала о социальной помощи в регионах.