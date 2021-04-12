Эксперт прокомментировал идею введения новых штрафов для водителей

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Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Эксперт прокомментировал идею введения новых штрафов для водителей
  • РИА Новости

«Безопасность дорожного движения — это комплексная проблема. Своевременная замена резины является одним из множества элементов, с которым необходимо работать», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, передвигаться на летней резине в условиях, когда дороги покрыты льдом и температура опускается до 0 °С и ниже, небезопасно.

«Если мы передвигаемся на шипованной резине летом, происходит никому не нужный износ шипов. Из-за этого они потенциально могут вылететь из колеса и повредить автомобили, которые едут сзади», — отметил Мельников.

Как добавил эксперт, своевременная смена сезонной резины может принести автомобилисту только пользу.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.

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