Эксперт прокомментировал идею введения новых штрафов для водителей
- РИА Новости
«Безопасность дорожного движения — это комплексная проблема. Своевременная замена резины является одним из множества элементов, с которым необходимо работать», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, передвигаться на летней резине в условиях, когда дороги покрыты льдом и температура опускается до 0 °С и ниже, небезопасно.
«Если мы передвигаемся на шипованной резине летом, происходит никому не нужный износ шипов. Из-за этого они потенциально могут вылететь из колеса и повредить автомобили, которые едут сзади», — отметил Мельников.
Как добавил эксперт, своевременная смена сезонной резины может принести автомобилисту только пользу.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.