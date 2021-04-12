Эксперт дала рекомендации по покупке техники в интернете

Президент общественной организации защиты и поддержки среднего и малого бизнеса «Деловые люди» Ольга Косец дала рекомендации по покупке техники в интернете.

В беседе с изданием «Правда.Ру» она назвала главной ошибкой приобретение товара у непроверенных продавцов.

Перед заказом товара можно посмотреть, насколько благонадёжна компания, воспользовавшись сайтом Федеральной налоговой службы или порталом «За честный бизнес».

Косец отметила и важность оформления чека. По её словам, однажды она обратилась за гарантийным ремонтом пылесоса, а когда ей привезли якобы отремонтированную технику, подписала акт произведённых работ, произведя оплату через банковское приложение. Когда эксперт обнаружила, что техника не работает, она не смогла доказать, что оплатила ремонт, поскольку не было чека.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.