Дело о пожаре на Невской мануфактуре передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело по факту смерти пожарного при тушении возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге передано в Центральный аппарат СК.
Дело о пожаре на Невской мануфактуре передано в центральный аппарат СК
  • Reuters

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре, возбуждённое по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.

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