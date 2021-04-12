Дело о пожаре на Невской мануфактуре передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту смерти пожарного при тушении возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге передано в Центральный аппарат СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре, возбуждённое по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.