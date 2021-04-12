В Госдуме прокомментировали идею о новых штрафах для водителей

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

«Это вопрос безопасности. Летняя резина должна быть для лета, а зимняя — для зимы. Если посмотреть на кольцевую автодорогу Москвы или любую другую магистраль с высокой скоростью, то видно, как в весеннее время шипованная резина делает колею на левых рядах», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вопрос использования зимней шипованной резины открыт и к нему нужно возвращаться. Как считает Васильев, это необходимо закрепить законодательно и ввести ответственность за неисполнение закона.

«Должен быть штраф в размере стоимости одной покрышки, то есть 3 тыс. рублей», — добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.