В ВС рассказали о работе с заявлениями, поданными в порядке частного обвинения

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что за год суды не приняли 50% заявлений от граждан, поданных в порядке частного обвинения.

«Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В этой связи в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений», — говорится в статье Лебедева для «Российской газеты».

Как отметил Лебедев, порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, в том числе ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя.

В связи с этим Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену института частного обвинения. Предлагается, что потерпевшие по таким делам смогут обращаться в полицию.