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В Госдуме прокомментировали возможность новых штрафов для водителей

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Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
В Госдуме прокомментировали возможность новых штрафов для водителей
  • РИА Новости

Он выразил сомнение, что данная инициатива будет реализована.

«Правильную сезонность резины можно определить только после проведения на ней специальных операций», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, если говорить о сезонности резины, то следует смотреть не только сезонность, но и глубину протектора, поскольку резина может быть зимней по названию, но уже стёршейся до такой степени, что на ней и летом ездить невозможно.

«Учитывая то, что транспортные потоки у нас напряжённые, много машин, выхватить из общего потока машину и проверить у неё резину, посмотреть на сезонность и даже глубину протектора можно исключительно во время проведения специальных операций, но не более того», — добавил Лысаков.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.

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