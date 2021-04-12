В Госдуме прокомментировали возможность новых штрафов для водителей
- РИА Новости
Он выразил сомнение, что данная инициатива будет реализована.
«Правильную сезонность резины можно определить только после проведения на ней специальных операций», — заявил он в беседе со «Взглядом».
Как отметил эксперт, если говорить о сезонности резины, то следует смотреть не только сезонность, но и глубину протектора, поскольку резина может быть зимней по названию, но уже стёршейся до такой степени, что на ней и летом ездить невозможно.
«Учитывая то, что транспортные потоки у нас напряжённые, много машин, выхватить из общего потока машину и проверить у неё резину, посмотреть на сезонность и даже глубину протектора можно исключительно во время проведения специальных операций, но не более того», — добавил Лысаков.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.