В Госдуме прокомментировали возможность новых штрафов для водителей

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Он выразил сомнение, что данная инициатива будет реализована.

«Правильную сезонность резины можно определить только после проведения на ней специальных операций», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, если говорить о сезонности резины, то следует смотреть не только сезонность, но и глубину протектора, поскольку резина может быть зимней по названию, но уже стёршейся до такой степени, что на ней и летом ездить невозможно.

«Учитывая то, что транспортные потоки у нас напряжённые, много машин, выхватить из общего потока машину и проверить у неё резину, посмотреть на сезонность и даже глубину протектора можно исключительно во время проведения специальных операций, но не более того», — добавил Лысаков.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то его нужно штрафовать.