Эксперт оценил выгоды от инвестиций в квартиру

Коммерческий директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров оценил выгоды от инвестиций в квартиру.

«На мой взгляд, вложение в квартиру выгодно уже потому, что это вложение в реальный актив (если мы говорим о первичке). Если инвестор понимает, что приобретаемый актив вырастет за год в цене хотя бы на 10—15%, то такое вложение средств оправдано», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, инвестиция для последующей сдачи квартиры в аренду выгодна лишь тогда, когда у инвестора несколько объектов для сдачи и когда он занимается таким бизнесом профессионально.

Ранее эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик в беседе с ФАН дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке.