Тренировка воздушной части парада Победы прошла над полигоном Алабино

Воздушно-космические силы России провели тренировку авиационной части парада Победы над полигоном Алабино в Подмосковье.

«В ней (тренировке. — RT) приняли участие более 70 самолётов и вертолётов ВКС... Все полёты выполняются на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч», — цитирует ТАСС заявление Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что в этом году впервые откроют воздушную часть парада три тяжёлых транспортных вертолёта Ми-26, за ними последуют экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Кроме того, в составе парадного строя авиации пройдут стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие.

Закрывать авиационную часть парада будут истребители МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолётов — «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25. Они окрасят небо в российский триколор.