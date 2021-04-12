В Подмосковье рассказали о работе приложения по усыновлению
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Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Как напомнила глава ведомства Ирина Каклюгина, приложение позволяет потенциальным замещающим родителям упростить и ускорить процесс поиска ребёнка.
«По сути, оно является мобильной версией регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Что важно: пользователи могут получить доступ только к производной, не конфиденциальной информации о детях-сиротах — увидеть фотографии детей, узнать их имена и возраст, группу здоровья, а также форму устройства, на которую можно передать этого ребёнка», — пояснила министр.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.