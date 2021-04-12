Собянин открыл выставку «Первый» в Музее космонавтики
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- АГН «Москва»
«Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку», — цитирует РИА Новости заявление Собянина.
Участие в открытии выставки также приняли старшая дочь космонавта Юрия Гагарина Елена и ветераны отряда космонавтов.
Центральным экспонатом экспозиции стал подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором был совершён первый полёт в космос, а также катапультируемое кресло Гагарина.
Также столичный мэр поздравил москвичей с Днём космонавтики.
Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» совместно с центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ создали интерактивную карту в честь юбилейного Дня космонавтики.