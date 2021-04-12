Мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставку «Первый» в Музее космонавтики на ВДНХ, посвящённую 60-летию первого полёта человека в космос.

«Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку», — цитирует РИА Новости заявление Собянина.

Участие в открытии выставки также приняли старшая дочь космонавта Юрия Гагарина Елена и ветераны отряда космонавтов.

Центральным экспонатом экспозиции стал подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором был совершён первый полёт в космос, а также катапультируемое кресло Гагарина.

Также столичный мэр поздравил москвичей с Днём космонавтики.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» совместно с центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ создали интерактивную карту в честь юбилейного Дня космонавтики.