В Петербурге после массовой драки несколько человек госпитализированы с ранениями

Короткая ссылка
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. В результате четверо госпитализированы с ножевыми ранениями.
В Петербурге после массовой драки несколько человек госпитализированы с ранениями
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Драка с участием более 20 человек произошла в Апраксином дворе в ночь на 12 апреля.

«В 04:46 в полицию Центрального района поступило сообщение о групповом конфликте. Оперативники выяснили, что между двумя группами посетителей ночного клуба произошла драка из-за женщины», — сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате четверо мужчин с ножевыми ранениями разной тяжести были госпитализированы. Ещё 20 человек доставлены в полицию для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал телеканал «360», прокуратура Красноярского края начала проверку после появления в интернете видео массовой драки между школьниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить