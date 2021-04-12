В Петербурге после массовой драки несколько человек госпитализированы с ранениями

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. В результате четверо госпитализированы с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает kp.ru.

Драка с участием более 20 человек произошла в Апраксином дворе в ночь на 12 апреля.

«В 04:46 в полицию Центрального района поступило сообщение о групповом конфликте. Оперативники выяснили, что между двумя группами посетителей ночного клуба произошла драка из-за женщины», — сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате четверо мужчин с ножевыми ранениями разной тяжести были госпитализированы. Ещё 20 человек доставлены в полицию для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал телеканал «360», прокуратура Красноярского края начала проверку после появления в интернете видео массовой драки между школьниками.