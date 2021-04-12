Библиотека МЭШ подготовила подборку сервисов ко Дню космонавтики
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Так, классный час «Великое событие» подробно расскажет о первом полёте человека в космос. Пользователи узнают подробности полёта Юрия Гагарина, также им расскажут о Константине Циолковском и Сергее Королёве. Свои знания по этой теме учащиеся также смогут проверить с помощью специальной викторины «День космонавтики» и приложения по истории «Кто хочет стать миллионером».
Можно ознакомиться и со сценарием урока Yuri Gagarin по английскому языку, и с приложением «День космонавтики».
Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.