В Москве рассказали о ходе ремонтных работ на причале у Киевского вокзала
- © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента капитального ремонта.
«Площадь нового покрытия, которое будет выполнено из древесно-полимерного композита, составит 640 кв. м. Шероховатая текстура поверхности обеспечивает надёжное сцепление и препятствует скольжению. Ухаживать за таким покрытием будет проще и дешевле, оно легко чистится и не требует окраски», — рассказали в ведомстве.
Монтаж обрешётки выполнен на 95%. Вся прилегающая территория причала приведена в порядок.
Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», в центре Москвы отремонтируют бывший дом персидского торговца.