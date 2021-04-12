В Москве рассказали о ходе ремонтных работ на причале у Киевского вокзала

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Начатые в марте работы по замене покрытия на причале «Киевский вокзал» продолжаются. Специалисты закончили демонтировать старый настил, а также зачистку, шлифовку и окраску ограждения.
В Москве рассказали о ходе ремонтных работ на причале у Киевского вокзала
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента капитального ремонта.

«Площадь нового покрытия, которое будет выполнено из древесно-полимерного композита, составит 640 кв. м. Шероховатая текстура поверхности обеспечивает надёжное сцепление и препятствует скольжению. Ухаживать за таким покрытием будет проще и дешевле, оно легко чистится и не требует окраски», — рассказали в ведомстве.

Монтаж обрешётки выполнен на 95%. Вся прилегающая территория причала приведена в порядок.

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