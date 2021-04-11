Гинцбург усомнился в обоснованности прогнозов по коронавирусу в России

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Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в обоснованности прогнозов, согласно которым в России заболеваемость коронавирусом возрастёт в середине апреля.
Гинцбург усомнился в обоснованности прогнозов по коронавирусу в России
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что число новых случаев COVID-19 в России к 15 апреля может вырасти до более 15 тыс. в сутки.

«Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел», — сказал агентству Гинцбург.

Он отметил, что не понимает, «откуда они эти исходные данные могли взять», а без них «такого рода прогнозы похожи на гадание».

Как ранее предположил Гинцбург, до конца лета в России будут привиты от коронавируса 60% граждан.

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