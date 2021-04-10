Площадь пожара в Электростали выросла до 3600 квадратных метров
Площадь пожара на мебельном складе в подмосковной Электростали выросла до 3,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
- РИА Новости
«Мебельный склад горит по всей площади — 3 600 кв. метров», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в Электростали загорелся мебельный склад. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.
Возгоранию присвоен второй ранг сложности.
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