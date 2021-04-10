Площадь пожара в Электростали выросла до 3600 квадратных метров

Площадь пожара на мебельном складе в подмосковной Электростали выросла до 3,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

РИА Новости