Площадь пожара в Электростали выросла до 3600 квадратных метров

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Площадь пожара на мебельном складе в подмосковной Электростали выросла до 3,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Площадь пожара в Электростали выросла до 3600 квадратных метров
  • РИА Новости

«Мебельный склад горит по всей площади — 3 600 кв. метров», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в Электростали загорелся мебельный склад. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

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