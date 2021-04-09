В АТОР прокомментировали ситуацию с Черногорией

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович прокомментировал ситуацию с Черногорией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Черногорией
  • Reuters

«Когда будут доступны прямые перелёты в Черногорию, желания россиян будут реализованы. Пока же я не могу отметить большого потока туристов, которые пользуются для полёта транзитом через Турцию. Поэтому всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, открывшая границы для российских граждан Черногория будет пускать привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» и проверять их при помощи ПЦР-тестов.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.

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