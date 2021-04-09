В Тюменской области рассказали о планах по ремонту дорог в 2021 году

В Тюменской области рассказали о планах по ремонту дорог в этом году. Отмечается, что нормативное состояние сети Тюменской агломерации собираются увеличить с 81,7 до 82%, региональной сети — с 62,46 до 62,59%.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информацию, представленную на заседании комитета по экономической политике и природопользованию в областной думе.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы запланированы на 123 объектах общей протяжённостью 149,14 км.

«Плановый объём финансирования в 2021 году составит 1 834 320 000 рублей. Из них на дороги регионального и межмуниципального значения выделят 894,14 млн рублей, на улично-дорожную сеть Тюменского района — 639,80 млн рублей, Тюмени — 300,38 млн рублей. Доля федерального бюджета в финансировании составит 38,16% (700 млн рублей)», — отмечает издание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье в 2021 году планируют провести работы на 52 дорожных объектах, 98,8 км дорог отремонтируют, 8,8 км — построят и реконструируют.