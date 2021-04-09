«ВКонтакте» могут привлечь к ответственности за ролики с призывами к несогласованным митингам

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью «ВКонтакте» требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, соцсеть может быть привлечена к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

«ВКонтакте» может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении «ВКонтакте» требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. Соцсеть обвиняют в том, что она не удалила своевременно данные посты после получения запроса от российского ведомства.

«В рамках разбирательства «ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках», — добавили в пресс-службе.

Ранее суд в Москве оштрафовал Twitter по трём составленным Роскомнадзором административным протоколам на общую сумму 8,9 млн рублей. Основанием для этого стал отказ компании удалить публикации, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.