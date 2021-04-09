Эксперт рассказал о риске перехвата мошенниками смс-сообщений от банков

Генеральный директор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал о риске перехвата мошенниками смс-сообщений от банков.

«Угроза перехвата смс имеет место, но она была и год назад, и десять лет назад, и, скорее всего, будет ещё в ближайшие лет десять. Дело в том, что смс — достаточно архаичный вид передачи данных, изобретённый ещё лет 50 назад. Перехватить его сейчас не составляет труда», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, большинство банков перешли на пуш-уведомления, перехватить такую передачу данных довольно сложно.

По словам Ромачева, пуш-уведомления приходят по интернет-трафику, они привязаны к конкретному клиенту с определённым цифровым следом, тогда как смс идёт в открытый эфир от базовой станции.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников.