В Национальном автомобильном союзе рассказали, когда менять шины на летние в Москве

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, когда менять шины на летние в Москве.
В Национальном автомобильном союзе рассказали, когда менять шины на летние в Москве
  • РИА Новости

«Как правило, пора — это когда ночные температуры стали положительными, а днём температура повышается до +5 °С. Тогда бегом, пора. Если ночные температуры отрицательные, но вы не выезжаете в пять утра из дома, и при этом дневные выше +5 °С, я тоже рекомендовал бы поменять», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, температура изменчива, поэтому нужно смотреть на пару недель вперёд.

«Чем отличается зимняя от летней? Температурным режимом: одна более жёсткая, другая более мягкая. Мягкая — это зимняя, жёсткая — летняя», — напомнил Хайцеэр.

Как отметил эксперт, когда шипованная резина становится ещё мягче, шипы начинают лететь в стёкла сзади идущим машинам, что крайне неприятно.

«На мой взгляд, время замены резины подошло, пора менять», — добавил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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