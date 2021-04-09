Автоэксперт рассказал, как определить качественный шиномонтаж

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, как определить качественный шиномонтаж.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что недобросовестные специалисты будут закручивать болты только пневматическими ударными гайковёртами.

«Косвенный признак некачественного места можно определить, посмотрев, чем колёса закручивают. Если только пневмогайковёртом, без проверки обычным ключом, то хорошего мало. Перед отъездом всегда нужно посмотреть, в какую сторону резину собрали», — заявил Хресин.

По его словам, чаще всего люди заказывают комплекс и не мониторят, что сделали, и это является ошибкой.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.