Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 10% в марте

В России в марте 2021 года продали 476 тыс. подержанных легковых машин, что на 10,4% превышает показатель годичной давности.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером вторичного рынка осталась Lada. В марте реализовано 111,5 тыс. таких автомобилей с пробегом.

Второе место занимает Toyota (53,8 тыс. машин), третье — Nissan (26,9 тыс.).

За I квартал 2021 года россияне купили 1 244 800 легковых автомобилей с пробегом, что на 3,3% больше по сравнению с январём — мартом 2020-го.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.