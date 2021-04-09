Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 10% в марте
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Лидером вторичного рынка осталась Lada. В марте реализовано 111,5 тыс. таких автомобилей с пробегом.
Второе место занимает Toyota (53,8 тыс. машин), третье — Nissan (26,9 тыс.).
За I квартал 2021 года россияне купили 1 244 800 легковых автомобилей с пробегом, что на 3,3% больше по сравнению с январём — мартом 2020-го.
Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.