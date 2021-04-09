Воробьёв возложил цветы к памятнику Гагарину в Звёздном городке

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Звёздном городке.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Прежде чем лететь в космос, космонавты перед полётом приходят сюда и возлагают цветы. Это обязательно. И мы с вами сейчас это сделаем в преддверии Дня космонавтики. У нас юбилей в этом году. Это очень важно», — заявил Воробьёв.

Он также пообщался с лауреатами подмосковного чемпионата «Молодые профессионалы» по направлению «Инженерия космических систем».

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.