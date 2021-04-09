В московском метро запустили поезд с персонажами студии «Союзмультфильм»

В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» в московском метро запустили поезд, оформленный кадрами из её мультипликационных фильмов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. На нём изображены Заяц и Волк из «Ну, погоди!», бременские музыканты и Вовка из «Тридевятого царства». Иллюстрации будут сопровождать тематические справки.

Также в ведомстве сообщили, что были выпущены специальные карты «Тройка» с Чебурашкой, Карлсоном и попугаем Кешей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что новый эпизод мультфильма про Чебурашку вышел на экраны 31 декабря 2020 года.