В московском метро запустили поезд с персонажами студии «Союзмультфильм»
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. На нём изображены Заяц и Волк из «Ну, погоди!», бременские музыканты и Вовка из «Тридевятого царства». Иллюстрации будут сопровождать тематические справки.
Также в ведомстве сообщили, что были выпущены специальные карты «Тройка» с Чебурашкой, Карлсоном и попугаем Кешей.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что новый эпизод мультфильма про Чебурашку вышел на экраны 31 декабря 2020 года.