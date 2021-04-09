Задержан бывший министр труда Дагестана

Бывший министр труда и соцразвития Дагестана Расул Ибрагимов задержан по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет.

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Как полагает следствие, в 2017—2018 годах Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения Министерства труда и социального развития республики. «Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан», — говорится в сообщении СК. Как уточняется, участники преступного сообщества похищали деньги через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания. Таким путём они похитили более 620 млн рублей, добавили в Следственном комитете.