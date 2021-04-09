Задержан бывший министр труда Дагестана
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Как полагает следствие, в 2017—2018 годах Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения Министерства труда и социального развития республики.
«Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан», — говорится в сообщении СК.
Как уточняется, участники преступного сообщества похищали деньги через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания.
Таким путём они похитили более 620 млн рублей, добавили в Следственном комитете.