Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за оборудования

Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о том, что у операторов связи произошли сбои из-за оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Регулятор подчеркнул, что оборудование ТСПУ, которое установлено в рамках исполнения закона о «суверенном интернете», работает без сбоев.

«В материале изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияния на работу сетей операторов связи», — цитирует сообщение Роскомнадзора Интерфакс.

Также в ведомстве заявили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования «активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры».

В Роскомнадзоре добавили, что за всё время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что у оператора «Обит» произошёл сбой якобы в связи с работой оборудования Роскомнадзора, которое было установлено с целью исполнения закона о «суверенном интернете».