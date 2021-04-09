Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за оборудования

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Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о том, что у операторов связи произошли сбои из-за оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за оборудования
  • © Bronek Kaminski
  • Gettyimages.ru

Регулятор подчеркнул, что оборудование ТСПУ, которое установлено в рамках исполнения закона о «суверенном интернете», работает без сбоев. 

«В материале изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияния на работу сетей операторов связи», — цитирует сообщение Роскомнадзора Интерфакс.

Также в ведомстве заявили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования «активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры».

В Роскомнадзоре добавили, что за всё время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что у оператора «Обит» произошёл сбой якобы в связи с работой оборудования Роскомнадзора, которое было установлено с целью исполнения закона о «суверенном интернете». 

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