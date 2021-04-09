В Кремле прокомментировали публикацию о доходах Кадырова

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о доходах и имуществе главы Чечни Рамзана Кадырова.
В Кремле прокомментировали публикацию о доходах Кадырова
  • РИА Новости

По словам Пескова, в Кремле в вопросе доходов и имущества глав регионов ориентируются на официальные данные и итоги проверок уполномоченных ведомств.

«Расследования — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, проверки антикоррупционных подразделений «гораздо более достоверные, чем те данные, которые указываются в СМИ».

Он также заверил, что проверки поданных главами регионов и чиновниками деклараций проходят «самым тщательным образом» и на ежегодной основе.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой заявляется о якобы несоответствии реальных доходов Кадырова и его официальной декларации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить