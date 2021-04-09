В Кремле прокомментировали публикацию о доходах Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о доходах и имуществе главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Пескова, в Кремле в вопросе доходов и имущества глав регионов ориентируются на официальные данные и итоги проверок уполномоченных ведомств.

«Расследования — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, проверки антикоррупционных подразделений «гораздо более достоверные, чем те данные, которые указываются в СМИ».

Он также заверил, что проверки поданных главами регионов и чиновниками деклараций проходят «самым тщательным образом» и на ежегодной основе.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой заявляется о якобы несоответствии реальных доходов Кадырова и его официальной декларации.