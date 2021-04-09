В Можайске прошедшим вакцинацию от коронавируса раздали значки Vaccinated

Значок Vaccinated получили жители и гости Можайска (Московская область), пришедшие привиться от COVID-19 в спортивный комплекс «Багратион».

Четвёртая по счёту акция по раздаче значков, запущенная газетой «Подмосковье сегодня», прошла в пункте вакцинации, открывшемся при клубе «Активное долголетие».

«Вакцинация в клубе «Активное долголетие» у нас проходит по четвергам. Приглашаем людей старше 60 лет, чтобы они могли сделать прививку в комфортных условиях, не посещая больницу», — рассказал начальник Можайского управления соцзащиты населения Министерства социального развития Московской области Александр Степанов.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.