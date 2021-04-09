Аналитики выяснили, куда российские туристы планируют путешествовать на поезде в апреле

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Аналитики сервиса «Туту.ру» выяснили, куда российские туристы планируют путешествовать на поезде в апреле.
Аналитики выяснили, куда российские туристы планируют путешествовать на поезде в апреле
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает «Москва 24».

Наибольшее количество поездок россияне совершат по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж.

Также популярны поезда из Москвы в Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тулу, Курск, Саратов, Орёл, Ростов-на-Дону и Симферополь. В рейтинге числятся и маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.

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