В Подмосковье проверят около 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозназначения

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что этим летом в Подмосковье проверят более 8890 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта процедура необходима для подтверждения неиспользования земли.
В Подмосковье проверят около 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозназначения
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Об этом сообщает телеканал «360»

«В 2021 году муниципальный земельный контроль осмотрит порядка 9 тыс. земельных участков сельхозназначения, чтобы выявить неиспользование земли», — передаёт её слова пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

Это необходимо, чтобы предотвратить зарастание и замусоривание неиспользуемых земель, так как это может угрожать жизни и здоровью людей в пожароопасный сезон.

Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в план осмотра в 2021 году вошли земли, которые не были введены в хозяйственный оборот в прошлом году, земли без посевов и те, которые уже были выявлены как неиспользованные.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по объёму страховых премий по подписанным в 2020 году договорам.

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