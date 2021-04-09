В Подмосковье проверят около 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозназначения

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что этим летом в Подмосковье проверят более 8890 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта процедура необходима для подтверждения неиспользования земли.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2021 году муниципальный земельный контроль осмотрит порядка 9 тыс. земельных участков сельхозназначения, чтобы выявить неиспользование земли», — передаёт её слова пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

Это необходимо, чтобы предотвратить зарастание и замусоривание неиспользуемых земель, так как это может угрожать жизни и здоровью людей в пожароопасный сезон.

Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в план осмотра в 2021 году вошли земли, которые не были введены в хозяйственный оборот в прошлом году, земли без посевов и те, которые уже были выявлены как неиспользованные.

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