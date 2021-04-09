Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса на mos.ru

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благотворительном сервисе на mos.ru, который был запущен в октябре 2020 года.
Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса на mos.ru
  • АГН «Москва»
  • © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы.

С инициативой открыть сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся к мэру обратились благотворительные фонды.

«Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей», — написал Собянин.

На сайте mos.ru представлены получатели 34 благотворительных фондов, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. К настоящему времени горожане пожертвовали более 3,3 млн рублей, совершив 12,5 тыс. переводов.

Пожертвования, собранные на mos.ru, помогли многим фондам. В их числе фонд «Гольфстрим», помогающий детям с особенностями развития.

Фонд «Мелодия жизни» оплатил речевой процессор восьмилетнему слабослышащему Илье Бадину из посёлка Введенское Курганской области. А фонд «Кораблик» помог приобрести препарат «Селексипаг» для 13-летней Алины Райс из Челябинской области, которая страдает артериальной лёгочной гипертензией.

Фонд «Ника» поддерживает центр для бездомных животных «Мокрый нос» в Солнечногорском районе Подмосковья, где проживают около 400 собак и 50 кошек.

Ранее, как сообщал канал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.

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