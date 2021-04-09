В Подмосковье один человек погиб в ДТП с маршруткой и грузовиком

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В Щёлковском районе Подмосковья в результате столкновения маршрутки «газель» и грузовика один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Около 05:00 мск на автодороге Щёлково — Фрязино произошло ДТП с участием двух транспортных средств — маршрутки «газель» и грузового автомобиля КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в результате попутного столкновения один человек погиб, ещё четверо пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Калуге водитель и два пассажира автомобиля Toyota погибли после того, как машина столкнулась с деревом и загорелась.

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