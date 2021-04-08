В Петербурге открылся международный автосалон

В Санкт-Петербурге начал работу международный автосалон. Он продлится до 11 апреля.

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня Петербург — один из крупнейших центров отечественного автопрома. У нас производится четвёртая часть всех автомобилей, которые выпускаются в России», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он также отметил, что разрабатываются новые транспортные средства на альтернативных источниках энергии.

По словам губернатора, автопром — важный сегмент городской экономики, поскольку эта сфера даёт тысячи рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.