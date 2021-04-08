В Петербурге открылся международный автосалон
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Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня Петербург — один из крупнейших центров отечественного автопрома. У нас производится четвёртая часть всех автомобилей, которые выпускаются в России», — заявил губернатор Александр Беглов.
Он также отметил, что разрабатываются новые транспортные средства на альтернативных источниках энергии.
По словам губернатора, автопром — важный сегмент городской экономики, поскольку эта сфера даёт тысячи рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.