В Петербурге открылся международный автосалон

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В Санкт-Петербурге начал работу международный автосалон. Он продлится до 11 апреля.
В Петербурге открылся международный автосалон
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня Петербург — один из крупнейших центров отечественного автопрома. У нас производится четвёртая часть всех автомобилей, которые выпускаются в России», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он также отметил, что разрабатываются новые транспортные средства на альтернативных источниках энергии.

По словам губернатора, автопром — важный сегмент городской экономики, поскольку эта сфера даёт тысячи рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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