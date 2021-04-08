Юрист дала советы по перепланировке квартиры

Короткая ссылка
Юрист Елена Валенцева дала советы по перепланировке квартиры.
Юрист дала советы по перепланировке квартиры
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

В беседе с ФАН она заявила, что нельзя объединять вентиляционные каналы кухни и санузла, ставить батареи на лоджию, переносить кухню на место жилой комнаты.

Особую внимательность эксперт советует обращать на перенос стен в квартирах с так называемой свободной планировкой.

«Например, сделать студию, соединив комнату и кухню можно, а вот увеличить кухню за счёт комнаты нельзя», — отметила Валенцева.

По её словам, лучше всего выяснить у застройщика поэтажный план квартиры.

«Решать в конечном итоге владельцам самой жилплощади. И продать перестроенную неправильно квартиру вполне реально. Просто штрафы потом придётся платить новым владельцам», — добавила эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить