Юрист дала советы по перепланировке квартиры

Юрист Елена Валенцева дала советы по перепланировке квартиры.

В беседе с ФАН она заявила, что нельзя объединять вентиляционные каналы кухни и санузла, ставить батареи на лоджию, переносить кухню на место жилой комнаты.

Особую внимательность эксперт советует обращать на перенос стен в квартирах с так называемой свободной планировкой.

«Например, сделать студию, соединив комнату и кухню можно, а вот увеличить кухню за счёт комнаты нельзя», — отметила Валенцева.

По её словам, лучше всего выяснить у застройщика поэтажный план квартиры.

«Решать в конечном итоге владельцам самой жилплощади. И продать перестроенную неправильно квартиру вполне реально. Просто штрафы потом придётся платить новым владельцам», — добавила эксперт.

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