В Москве рассказали о планах по ремонту трамвайных путей

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Все участки трамвайных путей в Москве откроются после ремонта до 10 мая, заявил заммэра, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.
В Москве рассказали о планах по ремонту трамвайных путей
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал департамента.

«У нас есть поручение мэра Москвы — трамвай должен стать таким же надёжным и комфортным, как московское метро. Сейчас для нас вопрос номер один — завершить текущие ремонты путей и запустить по ним трамваи, жители этого очень ждут», — сказал Ликсутов.

По его словам, при ремонте путей были заимствованы технологии столичного метро, которые позволят завершить работу почти в 2,5 раза быстрее, чем по ранее сделанному спецпроекту.

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