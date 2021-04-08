В Подмосковье назвали число поездок школьников и студентов на автобусах в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
В среднем в течение одного буднего дня учащиеся совершают свыше 79 тыс. поездок на автобусах перевозчика.
С начала весны зафиксировано свыше 2,7 млн транзакций по «Стрелкам» учащихся.
Ранее член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников.