В Подмосковье назвали число поездок школьников и студентов на автобусах в 2021 году

Более 5,8 млн раз проехали школьники и студенты на автобусах Мострансавто с начала 2021 года, заявили в Минтрансе Московской области.

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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня». В среднем в течение одного буднего дня учащиеся совершают свыше 79 тыс. поездок на автобусах перевозчика. С начала весны зафиксировано свыше 2,7 млн транзакций по «Стрелкам» учащихся. Ранее член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников.