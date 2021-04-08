Эксперт рассказал о снижении средней площади квартир в новостройках Москвы

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Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков заявил, что в Москве в сегменте бизнес-класса площадь предлагаемых квартир за период с 2013 по 2020 год снизилась на 28%, до 71,05 кв. метра.
Эксперт рассказал о снижении средней площади квартир в новостройках Москвы
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия».

В элитном классе площадь предлагаемых квартир за тот же период снизилась на 23%, до 112,61 кв. м.

Как отметил Дарусенков, в массовом сегменте показатель сократился только на 0,2%, то есть почти не изменился.

«В конце 2013 года было 56 кв. м, сейчас, на март 2021 года, средняя площадь предлагаемых квартир составляет 55,89 кв. м», — уточнил он.

По его словам, снижение площади жилья в бизнес-классе и элитном сегменте позволяет снизить общий бюджет покупки квартиры, то есть расширить круг потенциальных покупателей.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.

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