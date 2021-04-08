Конкурс «Лидеры России» открыл регистрацию по направлению «Студенты»

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В рамках конкурса «Лидеры России» открылась регистрация на единственный трек, где не требуется управленческий опыт. Цель направления «Студенты» — выявить самые перспективные молодые кадры.
Конкурс «Лидеры России» открыл регистрацию по направлению «Студенты»
  • © facebook.com/leadersofrussia

Об этом сообщает Life.ru.

Заявочная кампания завершится 26 апреля. Принять участие могут граждане в возрасте 18—25 лет, которые обучаются на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или завершили обучение не более двух лет назад.

«Раньше базовым условием для участия в конкурсе было наличие управленческого опыта. Понятно, что у большинства студентов его просто не может быть. Теперь у них появляется возможность для участия в проекте», — заявил первый замруководителя администрации президента России, наставник конкурса Сергей Кириенко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.

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