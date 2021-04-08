В РСТ прокомментировали предстоящий курортный сезон в Крыму

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал предстоящий курортный сезон в Крыму.

На пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» он заявил, что туристы охотно возвращаются на отдых на полуостров после того, как побывали там впервые. Возвратность оценивается в 70%.

«Кто-то выбирает Ялту, Алушту, Гурзуф, кто-то в глубинку забирается», — сказал Барзыкин.

Он напомнил, что аэропорт принимает около 6 млн человек в год. Также работают железная дорога через Керченский пролив и трасса «Таврида».

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.