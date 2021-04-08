Названа причина возгорания на траулере в Охотском море

Причиной происшествия на рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщила объединённая пресс-служба Росрыболовства.

«При разведке выяснилось, что произошло возгорание гофротары», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что помещение, где происходит возгорание, обесточено и проливается водой.

В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщается, что, по словам капитана судна, очаг пожара удалось локализовать.

Ранее стало известно, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море.