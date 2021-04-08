Названа причина возгорания на траулере в Охотском море

Короткая ссылка
Причиной происшествия на рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщила объединённая пресс-служба Росрыболовства.
Названа причина возгорания на траулере в Охотском море
  • РИА Новости

«При разведке выяснилось, что произошло возгорание гофротары», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что помещение, где происходит возгорание, обесточено и проливается водой.

В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщается, что, по словам капитана судна, очаг пожара удалось локализовать.

Ранее стало известно, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить