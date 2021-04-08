Названа причина возгорания на траулере в Охотском море
- РИА Новости
«При разведке выяснилось, что произошло возгорание гофротары», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что помещение, где происходит возгорание, обесточено и проливается водой.
В результате происшествия никто не пострадал.
Также сообщается, что, по словам капитана судна, очаг пожара удалось локализовать.
Ранее стало известно, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море.