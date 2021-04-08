В Удмуртии оценили объём сбережений на банковских вкладах граждан

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По данным Удмуртстата, на 1 января 2021 года жители Удмуртии держали на рублёвых вкладах в банках 170,3 млрд рублей. Это на 17,1 млрд рублей (или на 11%) больше, чем год назад.
В Удмуртии оценили объём сбережений на банковских вкладах граждан
  • © РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.  

Ещё более значительно выросли счета граждан в валюте — на 13%, а в сумме — на 16,1 млрд рублей.

В среднем каждый житель Удмуртии на 1 января 2021 года хранил в банках 114 тыс. рублей. По этому показателю Удмуртия поднялась за год с десятого на восьмое место среди 14 регионов Приволжья.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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