В Удмуртии оценили объём сбережений на банковских вкладах граждан

По данным Удмуртстата, на 1 января 2021 года жители Удмуртии держали на рублёвых вкладах в банках 170,3 млрд рублей. Это на 17,1 млрд рублей (или на 11%) больше, чем год назад.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Ещё более значительно выросли счета граждан в валюте — на 13%, а в сумме — на 16,1 млрд рублей.

В среднем каждый житель Удмуртии на 1 января 2021 года хранил в банках 114 тыс. рублей. По этому показателю Удмуртия поднялась за год с десятого на восьмое место среди 14 регионов Приволжья.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.