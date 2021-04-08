В Удмуртии оценили объём сбережений на банковских вкладах граждан
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Об этом сообщает udm-info.ru.
Ещё более значительно выросли счета граждан в валюте — на 13%, а в сумме — на 16,1 млрд рублей.
В среднем каждый житель Удмуртии на 1 января 2021 года хранил в банках 114 тыс. рублей. По этому показателю Удмуртия поднялась за год с десятого на восьмое место среди 14 регионов Приволжья.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.