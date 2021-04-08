Эксперты оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде

Эксперты сервиса «Авито Услуги» оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, спрос на ремонт фото-, аудио- и видеотехники вырос на 290% по сравнению с I кварталом 2020 года, а число таких объявлений — на 820%.

Интерес к занятиям с тренерами по различным видам спорта и танцам показал рост на 114%.

По итогам I квартала доставку еды искали на 82% чаще, чем годом ранее, а предлагать свои услуги жители города стали на 23% чаще.

Популярность спа-услуг выросла за год на 210%.

Ранее, как сообщало URA.RU, руководитель аналитического отдела АН «Новосёл» Сергей Меньшенин оценил влияние пандемии на строительство жилья.