Эксперты оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде

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Эксперты сервиса «Авито Услуги» оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде.
Эксперты оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, спрос на ремонт фото-, аудио- и видеотехники вырос на 290% по сравнению с I кварталом 2020 года, а число таких объявлений — на 820%.

Интерес к занятиям с тренерами по различным видам спорта и танцам показал рост на 114%.

По итогам I квартала доставку еды искали на 82% чаще, чем годом ранее, а предлагать свои услуги жители города стали на 23% чаще.

Популярность спа-услуг выросла за год на 210%.

Ранее, как сообщало URA.RU, руководитель аналитического отдела АН «Новосёл» Сергей Меньшенин оценил влияние пандемии на строительство жилья.

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