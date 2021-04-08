Собянин поручил завершить весеннюю уборку в Москве до 30 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку в городе до 30 апреля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Весенние работы по уборке и благоустройству начались 1 апреля. За месяц нужно убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Также запланирована уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства.

«Запланирована высадка свыше 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников. Также будут проведены четыре общегородские мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон», — отметили в пресс-службе.

К работам привлекут более 43 тыс. человек и свыше 18 тыс. единиц техники.

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