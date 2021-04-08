В Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции ЧФ

На полигоне Ангарский в Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции Черноморского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На занятии отработали алгоритм действий по обеспечению безопасности колонны автотехники при совершении марша и безопасности пропускного режима на военном объекте.

«Сотрудники военной полиции и военной автомобильной инспекции, обеспечивающие безопасность движения колонны, отразили нападение и уничтожили условных диверсантов огнём из крупнокалиберных пулемётов, а группа быстрого реагирования разоружила сдавшихся нарушителей», — рассказали в пресс-службе.

К учениям привлекли более 100 военнослужащих и около десяти единиц военной техники.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.