В Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции ЧФ

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На полигоне Ангарский в Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции Черноморского флота.
В Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции ЧФ
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На занятии отработали алгоритм действий по обеспечению безопасности колонны автотехники при совершении марша и безопасности пропускного режима на военном объекте.

«Сотрудники военной полиции и военной автомобильной инспекции, обеспечивающие безопасность движения колонны, отразили нападение и уничтожили условных диверсантов огнём из крупнокалиберных пулемётов, а группа быстрого реагирования разоружила сдавшихся нарушителей», — рассказали в пресс-службе.

К учениям привлекли более 100 военнослужащих и около десяти единиц военной техники.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.

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