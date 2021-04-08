Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей в России в марте

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В марте 2021 года в России продали 8180 новых автомобилей китайских брендов, что на 87% больше, чем годом ранее.
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей в России в марте
  • AFP

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место занял Haval. Реализовано 2833 машины (+77%).

Далее следует Chery — 2398 автомобилей. На третьей строчке оказался бренд Geely — 1732.

Всего в I квартале 2021 года продано 19 тыс. новых китайских машин, что на 79% превышает этот показатель за январь — март 2020-го.

Ранее председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU рассказал о самых популярных цветах автомобилей в стране.

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