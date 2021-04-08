Адвокат прокомментировал новые правила налоговых вычетов

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин прокомментировал принятый Госдумой законопроект о новых правилах налоговых вычетов.

«Новые правила будут применяться к вычетам, право на которые возникло с 1 января 2020 года», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Шагин, заявление по упрощённой схеме в своём личном кабинете можно будет подавать через месяц после опубликования закона, если с момента приобретения недвижимости прошло достаточно времени для формирования налоговой отчётности (к примеру, покупка была в прошлом году или раньше).

Ожидается, что закон примут до наступления лета, добавил эксперт.

Как передаёт РИА Новости, 7 апреля Госдума приняла закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ЦБ готов поддержать идею пенсионного налогового вычета.