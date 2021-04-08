Адвокат прокомментировал новые правила налоговых вычетов

Короткая ссылка
Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин прокомментировал принятый Госдумой законопроект о новых правилах налоговых вычетов.
Адвокат прокомментировал новые правила налоговых вычетов
  • РИА Новости

«Новые правила будут применяться к вычетам, право на которые возникло с 1 января 2020 года», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Шагин, заявление по упрощённой схеме в своём личном кабинете можно будет подавать через месяц после опубликования закона, если с момента приобретения недвижимости прошло достаточно времени для формирования налоговой отчётности (к примеру, покупка была в прошлом году или раньше).

Ожидается, что закон примут до наступления лета, добавил эксперт.

Как передаёт РИА Новости, 7 апреля Госдума приняла закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ЦБ готов поддержать идею пенсионного налогового вычета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить