Эксперт прокомментировал ситуацию с налоговыми вычетами в России

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Партнёр коллегии адвокатов «Рубин, Николаев и партнёры» Артём Николаев прокомментировал ситуацию с налоговыми вычетами в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с налоговыми вычетами в России
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Увы, сейчас процедура получения вычета очень долгая и для многих россиян сложновата. Нужно правильно заполнить декларацию с её хитрыми кодами и не всегда очевидными расчётами, собрать немалый пакет документов, сдать всё это в инспекцию и ждать камеральной проверки», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, обычно это занимает не менее трёх-четырёх месяцев.

Как считает Николаев, новый, упрощённый порядок должен сделать получение вычетов более доступной для многих задачей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ЦБ готов поддержать идею пенсионного налогового вычета.

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