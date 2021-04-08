В Томске организуют бесплатный курс для приёмных семей

Короткая ссылка
Благотворительный фонд «Томск без сирот» организует программу психологической поддержки для приёмных родителей и опекунов.
В Томске организуют бесплатный курс для приёмных семей
  • Pixabay

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на областную администрацию.

Фонд приглашает к участию приёмные семьи из Томска и Северска. Их ждут групповые встречи, лекции, тренинги и индивидуальные консультации с психологом.

«Программа будет полезна приёмным родителям, а также опекунам-родственникам: бабушкам и дедушкам, тётям и дядям, которые испытывают сложности в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказала о программе руководитель проектов фонда Дарья Ли.

Ранее клинический психолог и педагог Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по подготовке детей к экзаменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить