В Томске организуют бесплатный курс для приёмных семей

Благотворительный фонд «Томск без сирот» организует программу психологической поддержки для приёмных родителей и опекунов.

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на областную администрацию.

Фонд приглашает к участию приёмные семьи из Томска и Северска. Их ждут групповые встречи, лекции, тренинги и индивидуальные консультации с психологом.

«Программа будет полезна приёмным родителям, а также опекунам-родственникам: бабушкам и дедушкам, тётям и дядям, которые испытывают сложности в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказала о программе руководитель проектов фонда Дарья Ли.

Ранее клинический психолог и педагог Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по подготовке детей к экзаменам.