В Подмосковье запустили онлайн-сервис поиска людей в больницах

В Подмосковье внедрили новый онлайн-сервис — поиск пропавших людей среди поступивших в больницы пациентов. Это поможет жителям в экстренных ситуациях.

Об этом сообщает телеканал «360».

Новый онлайн-сервис появился на портале госуслуг в разделе «Здравоохранение».

«Для поиска пропавшего можно онлайн задать в поисковой строке Ф. И. О. или другие параметры: возраст, рост, телосложение, приметы, а также дату исчезновения человека», — уточнил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

В настоящее время можно вести поиск среди 26 тыс. пациентов, экстренно поступивших в стационары Подмосковья. Результат отображается в виде карточки, при нажатии на которую можно увидеть развёрнутую информацию о человеке.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столичных поликлиниках появился чат-бот на основе искусственного интеллекта.